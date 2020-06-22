تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي وهذه رسالة ابنتها

في الساعات الماضية، تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي بشكل كبير بعدما قلّ نسبة الأوكسيجن في دمها، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي.

وبهذه المناسبة، نشرت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي، دعاء مؤثرًا لها، عبر حسابها على فايسبوك، وقالت “لا الله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا خالق يا محيى يا مميت أكتب لأمى الحياة يا قادر يا مجيب يا شافى أكتب لها الشفاء ومن عليها بالشفاء، يارب أنت القائل وقولك الحق اذكروني أذكركم وأنا أذكرك دائمًا من قلبي ومن عقلي ومن يقيني بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك، القادر الوهاب اللطيف الشافى المحيي المميت الخالق القوى المتين المجيب الحي القيوم، وأنت أيضًا القائل ادعوني استجب لكم، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا مجيب يا شافي اشفي أمي أنت الذي تحيي العظام وهي رميم أحيي أمى بقدرتك يا قادر يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا شافي يا مجيب يارب، ولا حول ولا قوة لى ولكل البشر والكائنات إلا بك أنت الله العلى العظيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك”.

وتتواجد الجداوي في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية حيث أجرى لها الاطباء ثلاثة فحوصات ولكن النتيجة لا زالت ايجابية وذلك بعد أكثر من 24 يوماً من اصابتها بفيروس كورونا.