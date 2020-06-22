قرار حاسم من أحمد فلوكس بشأن علاقته بلبنانية

وصلات من الغزل دارت خلال الأيام الماضية بين الفنان أحمد فلوكس والإعلامية اللبنانية ديالا مكي، ليحسم فلوكس بعدها أمره ويقرر "دخول البيت من بابه"، حيث أعلن أنه سوف يزور عائلتها بمجرد رفع حظر الطيران الموجود بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال فلوكس في تعليق له على صورة نشرتها ديالا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "أنت اللي جعلتي لحياتي حياة من كتر جمالك واحترامك.. أول شيء سأفعله هو زيارة عائلتك شخصيًا بمجرد رفع حظر الطيران".

وكان فلوكس، قد دخل في وصلة غزل مع الإعلامية اللبنانية، بعد نشره صورة لهما عبر حسابه على إنستغرام، لتدخل تعلق على الصورة ضاحكة: "مين هيدي"، ليرد عليها لها: "واحدة قمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة"، فيما ردت هي عليه: "ياربي شو بتعرف تحكي حلو".

وكان سيف نجل الفنان أحمد فلوكس قد كشف قرب زواج والده من ديالا مكي بعد أن علق على صورة نشرها والده مؤكداً أنه ينتظرها لتكون معهم في البيت ما دفع والده ليعلق على كلامه بقوله: "الواد وأبوه" في دلالة على أنه أيضاً ينتظر أن تكون معهم.

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