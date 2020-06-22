سر اعتذار شقيق ياسمين عبد العزيز لزملائه

نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشوراً على حسابه الخاص على "فيسبوك" يعتذر فيه لزملائه الفنانين، بسبب بعض تصرفاته في الفترة الأخيرة.

وكتب وائل قائلاً: "عايز أعتذر لأصحابي في المهنة إذا صدر مني شيء مَش تمام أو غريب وجديد عليا ليهم .. اعذروني محدش عارف كم المشاكل اللي أنا فيها بقالي سنتين.. وللأسف خلت الواحد عصبي جدا".

تابع: "آسف مرة تانية وكلها شوية وتروق وتحلى وترجع أحلى من الأول".

وكانت بداية أزمات وائل عبد العزيز عندما أقدم على انتقاد علاقة شقيقته ياسمين بالفنان أحمد العوضي، وعدم إعلانهما عن العلاقة التي تجمعهما رغم أنهما يعيشان معاً، وهو الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ضده من العديد من نجوم الفن، ودفع أحمد العوضي للهجوم عليه بمنشور اتهمه فيه بأن شقيقته هي التي تصرف عليه وعلى أبنائه وأنه لا يعمل ويستغلها أسوأ استغلال، لتدور بعد ذلك مناوشات بين الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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