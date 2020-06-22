رحمة تكشف السبب الحقيقي لإصابتها بفيروس كورونا

بعد أن أعلنت المطربة المصرية رحمة إصابتها بفيروس كورونا من خلال منشور لها على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" حلت ضيفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، حيث كشفت عن السبب الحقيقي لإصابتها وعائلتها جميعاً بفيروس كورونا.

في البداية طمأنت رحمة جمهورها مؤكدة أن حالتها الصحية في تحسن بحمد الله، وكذلك الحالة الصحية لوالدتها وإخوتها، وقالت إنها زارت الطبيب يوم الأربعاء الماضي، وأعلمها بأن الفيروس وصل للرئتين، فبدأت تعالج بالكورتيزون، لكنها تتحسن، وستعيد التحاليل مرة أخرى لتتأكد من شفائها من الفيروس اللعين.

وعن المصدر الأساسي لإصابة عائلتها جميعاً بالفيروس قالت إن مصدر الإصابة هو أحد أفراد العائلة، عندما زارهم ثاني أيام العيد، لكنه قبل المرور بهم زار صديقاً مصاباً بكورونا، وبعد انصرافه ارتفعت درجة حرارة الجميع.

ثم قالت مازحة: "كلنا أصيبنا بالفيروس ومرضنا وهو لم يتأثر".

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