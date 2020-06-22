فن ومشاهير

جيسي عبده تحيي يوم الأب برسالة مؤثرة جداً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة – لايف ستايل

للمرة الأولى منذ وفاة والدها في حريق حدث في منزل العائلة، خرجت الفنانة اللبنانية جيسي عبده عن صمتها مع حلول عيد الأب.

ولهذه المناسبة نشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة لها أرفقتها برسالة مؤثرة. وفيها كتبت: "هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك. أكتر شي بخوفني بحياتي صار هو إنك تتركني وتروح".

وأضافت:"قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك وما بعرف كيف بدي كملها لهالحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك وتدقلّي عتلفوني 40 مرّة بالنهار؟ يا أبو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبداً. اشتقتلك كتير يا بيي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي هلق".

وأثار هذا موجة من التعليقات التي أعرب ناشروها فيها عن تعاطفهم الكبير مع النجمة ومن أبرزهم الفنانون قصي خولي ومكسيم خليل وماغي بو غصن ومازن معظم والمذيع محمد قيس.

Advertisements

ويشار إلى أن جيسي ظهرت للمرة الأولى بعد وفاة الوالد في صورة نشترها زميلتها وصديقتها ماغي بو غصن وبدت فيها وعلامات الحزن ظاهرة على وجهها.

قد يهمك ايضا:

سالي فؤاد تهنئ طليقها بيوم الأب بصورة خلال حملها

  مريام فارس تحتفل مع عائلتها بمناسبة عيد الأب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيسي عبده تحيي يوم الأب برسالة مؤثرة جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا