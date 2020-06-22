جيسي عبده تحيي يوم الأب برسالة مؤثرة جداً

للمرة الأولى منذ وفاة والدها في حريق حدث في منزل العائلة، خرجت الفنانة اللبنانية جيسي عبده عن صمتها مع حلول عيد الأب.

ولهذه المناسبة نشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة لها أرفقتها برسالة مؤثرة. وفيها كتبت: "هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك. أكتر شي بخوفني بحياتي صار هو إنك تتركني وتروح".

وأضافت:"قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك وما بعرف كيف بدي كملها لهالحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك وتدقلّي عتلفوني 40 مرّة بالنهار؟ يا أبو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبداً. اشتقتلك كتير يا بيي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي هلق".

وأثار هذا موجة من التعليقات التي أعرب ناشروها فيها عن تعاطفهم الكبير مع النجمة ومن أبرزهم الفنانون قصي خولي ومكسيم خليل وماغي بو غصن ومازن معظم والمذيع محمد قيس.

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ويشار إلى أن جيسي ظهرت للمرة الأولى بعد وفاة الوالد في صورة نشترها زميلتها وصديقتها ماغي بو غصن وبدت فيها وعلامات الحزن ظاهرة على وجهها.

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