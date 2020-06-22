دنيا بطمة وزوجها يثيران الشكوك حول خلاف بينهما

أشار بعض الحسابات التي تتابع أخبار الفنانة المغربية دنيا بطمة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" إلى أنها قامت بحذف الصور التي جمعتها وزوجها المنتج محمد الترك على حسابها على "إنستغرام"وتخلت عن متابعتها له.

وتساءل المتابعون عما إذا كان سبب ذلك هو حدوث خلاف بينهما ولاحظ هؤلاء عدم توفر الصور التي جمعتهما خلال الاحتفال بيوم ميلاد ابنتهما غزل. إلا أن أي تفسير لم يصدر عن دنيا من أجل تأكيد خبر الخلاف أو نفيه.

وفي المقابل لوحظ عدم إمكانية تصفح حساب المنتج البحريني على تطبيق الصور والفيديوهات. وهو ما كان متاحاً في وقت سابق، ما عزز الشكوك في عدم سير الأمور بشكل جيد.

ويشار إلى أن دنيا أعلنت في وقت سابق حملها بطفلهما الثاني من دون أن تكشف حتى الآن جنس الجنين. ويذكر أن الترك وجه من خلال حسابه مؤخراً رسالة إلى ابنته الفنانة حلا الترك اعتذر فيها منها لعدم تمكنه من حضور حفل يوم ميلادها وتخرجها بسب بالتزامه بالإجراءات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

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