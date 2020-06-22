روان بن حسين تنفي إنفصالها بصورة رومنسية ورسالة لزوجها

حرصت الفاشينستا روان بن حسين على نفي خبر انفصالها من خلال توجيه تهنئة خاصة لزوجها رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف بمناسبة يوم الأب، مؤكدة ما سبق وتحدثت عنه كونه بعيد عنها بسبب تواجده في الخارج بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وإغلاق الحدود.

ونشرت روان عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" صورة رومنسية برفقة زوجها وصورة أخرى لابنتهما، وتعمدت إخفاء ملامح وجهها بايموجي قلوب حمراء كبيرة. وعلقت عليها بالقول: "عيد أب سعيد لحبيب قلبي، أبو بنتي وحب عمري للحين مو مستوعبه أننا صرنا عائلة من 3 أشخاص".

وأضافت: "لونا وأنا محظوظين فيك، نحبك وايد ومو قادرة أصبر لحين تفتح الحدود ونرجع لبيتنا وبنتنا الله يخليك تاج على راسنا ولا يحرمنا منك يا أغلى أبو لونا في الدنيا".

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة وتمنى لها العديد منهم السعادة، في حين انتقد البعض الآخر عدم نشرها لصورة والدها بهذه المناسبة، إلا أتعا ردت على تلك التعليقات بشكل حاسم قائلة: "كل يوم عيد أب عند أبوي، وغالي وقدره أكبر من بوست إنستغرام".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

سوزان نجم الدين تستعرض جمالها عبر "إنستغرام"

جيهان خليل تخطف أنظار متابعيها بصورة جديدة عبر "إنستغرام"