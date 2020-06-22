حسن الرداد وإيمي سمير غانم يحسمان الجدل حول طلاقهما

بعد أن نشر الفنانعبر حسابه على "إنستغرام" صورة مرسومة له مع شقيقه ووالده الراحلين وشقيقته ووالدته، وكتب تعقيباً عليها: "العائلة أهم شيء في العالم"، تلقى هجوماً وانتقادات كثيرة من متابعيه بسبب أن الصورة لم تضم زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، مما جعل الكلام يثار مجدداً عن فكرة انفصالهما.

وفي سبيل نفي أي شائعات عن موضوع الانفصال مرة أخرى نشر الرداد صورة مرسومة له مع زوجته إيمي واكتفى بالتعليق واضعاً شكل قلب، ليحسم بذلك الجدل حول موضوع الانفصال.

كما نشرت إيمي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من واليس مسلسلهما "عزمي وأشجان" الذي قدماه معاً منذ عامين، وعلقت عليه بقولها: "هو ده اللي عندي.. مات الكلام.. سلامو عليكوا".

يذكر أنه انتشرت خلال الأيام الماضية شائعة انفصال حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ونفاها الرداد كاتباً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "الصحافة الصفراء لا تنتهي، للأسف في بعض المواقع لا زالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب ‏الشائعات عن الفنانين، أقول لهم عيب احترموا مهنتكم".‏

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