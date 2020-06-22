أول تعليق لشويكار على شائعة مرضها

لا تلبث أخبار إصابة الفنانة الكبيرة شويكار بوعكة صحية إلا وتنتشر بين فترة وأخرى، وخلال الأيام الماضية تداولت بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن تدهور صحة الفنانة الكبيرة.

تواصلت مع الفنانة القديرة، التي أكدت أنها بخير وصحة جيدة، ولا صحة لأي من الأخبار التي يتم تداولها عن إصابته بوعكة ودخولها المستشفى.

وقالت: "أنا قاعدة في بيتي كافية خيري شري ولا أخرج من المنزل مطلقاً، خاصة في ظل الظروف التي نمر بها هذه الأيام من انتشار كورونا، ولا أتعامل مع أي شخص بصورة مباشرة".

وأضافت: "لا أعلم ماذا يريدون مني، كل فترة يخرجون بشائعة أنني مريضة أو في المستشفى أو حتى وفاتي، والله لو دخلت المستشفى هاقول ومش هاخبي".

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وكانت شائعة أخرى قد أطلقت منذ عدة أشهر تؤكد وفاة الفنانة الكبيرة وهو ما نفاه الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وحرصت شويكار على نفيها بنفسها بخروجها في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أكدت فيها أنها بخير وحية ترزق.

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