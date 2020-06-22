القاهرة – لايف ستايل
أحدثت كنزي، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، ضجة كبيرة مجدداً بسبب صور نشرتها عبر خاصية "ستوري" على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وظهرت في إحدى الصور والدتها زينة عاشور وتقدمت منها من خلالها بالتهنئة لمناسبة يوم ميلادها. ولفتت الأنظار بالتعليق وجاء فيه: "فيما يحتفل الجميع بعيد الأب. عيد ميلاد سعيد أمي".
كما نشرت صورة من طفولتها ظهرت فيها فيما الوالدة تحملها بين ذراعيها وعلقت: "أفضل شخص في العالم على الإطلاق". ويبدو أنها استدركت بعد ذلك ونشرت صورة لها برفقة والدها النجم متوجهة إليه برسالة المعايدة: "أيضاً عيد آباء سعيد. أحبك".
وتناقل الصور عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق واستغرب الكثير من المتابعين ما قامت به الإبنة متسائلين عما إذا كانت العلاقة بينها وبين والدها تسير على ما يرام.
ويشار إلى أن كينزي أثارت الاهتمام في وقت سابق بطريقة معايدتها لشقيقتها جنى لمناسبة يوم ميلادها حيث نشرت على الحساب نفسه صورة لهما من طفولتهما.
قد يهمك ايضا:
صور قديمة لعمرو دياب وشيرين رضا أثناء زواجهما تعرض دينا الشربيني للسخرية
دينا الشربيني تُدلي بتصريحات نادرة عن علاقتها مع عمرو دياب
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة عمرو دياب تثير التساؤلات بالتركيز على معايدة والدتها في يوم الأب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.