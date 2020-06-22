الكشف عن السبب المأسوي لوفاة إبن "أوس اوس" الرضيع

يعيش الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، حالة من الصدمة والذهول بعد وفاة إبنهما الرضيع، مساء أمس الأحد.

وأكد مصدر مقرب من نجم "مسرح مصر" أن الطفل البالغ من العمر 3 أشهر سقط في المنزل على وجهه وارتطم في الارض ما أدى إلى فقدانه الوعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وشكل هذا الخبر الحزين صدم لعدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على القدوم إلى منزل أوس أوس بمنطقة الشيخ زايد والمشاركة في تشييع جثمان طفله الرضيع بمدافن الأسرة في صلاح سالم.

وحضر التشييع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والنجوم أشرف عبد الباقي ومحمد عادل إمام وأحمد فهمي، ونجوم مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد أنور وكريم عفيفي وسليمان عيد وعزوز عادل. وكان الجميع في حالة ذهول وصدمة.

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