سالي فؤاد تهنئ طليقها بيوم الأب بصورة خلال حملها

بالرغم من إعلانهما الطلاق منذ عدة أشهر إلا أن مقدمة برامج الطبخ سالي فؤاد، هنأت طليقها ووالد أبنائها بيوم الأب الذي وافق الاحتفال به أمس الأحد 21 حزيران (يونيو) الجاري.

حيث شاركت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة رومانسية قديمة مع طليقها أثناء حملها، وهو يضع يده على بطنها، وكتبت معلقة عليها: "كل سنة وأنت طيب يا أحن أب على ولاده".

وكانت سالي قد أعلنت انفصالها عن زوجها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأرجعت سبب الانفصال إلى الحسد الذي أصابهما.

يذكر أن المئيعة بدأت تقديم برامج للطهي منذ عام 2010 في العديد من القنوات الفضائية ‏مثل "نايل فاميلي وقناة ‏المحور‎".‎

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‎وسالي هي ابنة الموسيقار الدكتور عصمت عباس فؤاد عازف الكونتراباس وقائد فرقة ‏القاهرة للتراث ووالدتها فاطمة ‏المسيري مديرة معهد الباليه اللذين انتقلا للعيش في مدينة كولون بألمانيا مصطحبين ابنتهما حيث قضوا بها تسع سنوات، ‏ليعودوا عام 1987 إلى مصر وهي خريجة كلية الآداب جامعة القاهرة قسم آداب ألماني‎

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