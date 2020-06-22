زوج داليا البحيري يكشف آخر تطورات حالته الصحية مع الكورونا

بعد ثمانية أيام منذ أعلنت الفنانة داليا البحيري عن إصابة زوجها بفيروس كورونا، كشف حسن سامي عن تطورات حالته الصحية.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "النهاردة اليوم الثامن من بداية العلاج، عارف إنه لسه بدري إني أقول كويس أو تعبان، لأن الفيروس بصراحة غدار وبيقلب في ثانية.. بس مش بدري خالص إني أقول الحمد لله إني غرقان في كرم ربنا وفضله".

وأضاف: "لو أعرف إن كل الناس دي هتسأل عليا كل كام يوم وبعضهم والله كل يوم، كنت رحت الصين من زمان أخدت الكورونا بنفسي ورجعت.. تليفوناتي أنا وداليا والولاد وأختي طول الوقت بيرنوا، إيه كل الحب ده؟".

وكان رجل الأعمال حسن سامي قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وإيجابية التحاليل الخاصة به.

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وكتب عبر "فيسبوك": "تحاليلي الخاصة بفيروس كورونا ظهرت إيجابية، الحمد لله على كل شيء، حالتي كويسة جداً، دعواتكم مكونش نقلت العدوى لمراتي والولاد أهم حاجة، أسألكم الدعاء، أرجوكم بلاش اتصال، أنا كتبت البوست علشان أي حد تعامل معايا أو حد من القريبين مني يعرف مش أكتر".

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