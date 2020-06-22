داليا إبراهيم تعلن اعتزال الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة داليا إبراهيم،عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، اعتزالها الفن.

وكتبت: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا".

الفنانة داليا إبراهيم من مواليد 1974، لها عدد من الأعمال أبرزها "الست أصيلة"، "الليل وآخره"، "كناريا وشركاه"، "هارمونيكا"، "القتل اللذيذ"، "الحسن البصري"، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر مشاركتها الفنية عام 2016، في مسلسل "جراب حواء"، وهو من بطولة عبير صبري، نورهان، تهاني راشد، راندا البحيري، مي كساب، مروة عبدالمنعم.