ابنة رجاء الجداوي عقب تدهور حالة والدتها الصحية: يارب اكتب لأمي الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حرصت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، على الدعاء لوالدتها، بعد تدهور حالتها الصحية واحتياجها إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي.

وعبر حسابها بـ"فيسبوك"، كتبت "أميرة": "لا الله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا خالق يا محيى يا مميت أكتب لأمي الحياة يا قادر يا مجيب يا شافى أكتب لها الشفاء ومن عليها بالشفاء، يارب إنت القائل وقولك الحق إذكروني أذكركم وأنا أذكرك دائمًا من قلبى ومن عقلي ومن يقينى بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك، القادر الوهاب اللطيف الشافي المحيي المميت الخالق القوي المتين المجيب الحي القيوم".

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وأضافت: "وأنت أيضًا القائل إدعونى استجب لكم، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا مجيب يا شافي إشفي أمي أنت الذي تحيي العظام وهي رميم أحيي أمي بقدرتك يا قادر يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا شافى يا مجيب يارب، ولا حول ولا قوة لي ولكل البشر والكائنات إلا بك أنت الله العلى العظيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك".

وتدهورت الحالة الصحية للنجمة الكبيرة أمس الأحد، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو جهاز متصل بإنبوبة حنجرية لـ ضخ الأكسجين مباشرة إلى داخل الرئتين، دون المرور على الأنف.

وقال المصدر الطبي الذي تابع حالتها الصحية لمصراوي: "تم وضع الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعي اختراقي وتركيب أنبوب حنجري، وأوضح أنَّ هذه الحالة هيّ آخر مرحلة طبية للتعامل مع الحالات التي تقاربها في هذا الوضع.