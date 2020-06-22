بعد ظهورها الأخير مع زوجها.. ياسمين صبري "تريند" والمغردون: "يارب نص حظها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري، قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد ساعات قليلة من نشرها صورة لها رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وظهر الثنائي في الصورة فوق إحدى البحيرات، وتفاعل عدد من مغردي الموقع مع الصورة، وأعادوا نشرها مع إرفاق عدد من التعليقات الطريفة، والتي جاءت كالتالي: "عايزين نسمي سنة 2020 سنة ياسمين صبري لإن محدش حقق أحلامه غيرها السنادي"، "تحس إن ياسمين صبري هي الوحيدة اللي كورونا راضية عنها".

كما غرد بعض الأشخاص حول الصورة قائلين: "طب يارب حتى نص حظ ياسمين صبري السنة دى أحقق بيه كل أحلامي"، "يا رب الدنيا تضحكني ضحك أبو هشيمة مع ياسمين صبري"، "هي السعادة شغالة مع ياسمين صبري بس !؟.".

وعقد أحمد أبو هشيمة، قرانه على ياسمين صبري، في أبريل الماضي بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.