توضيح من سارة درزاوي عن سبب وفاة ابن أوس أوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة سارة درزاوي، على نعي "على"، الابن الرضيع للفنان محمد أسامة أوس أوس، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

كما حرصت سارة، على توضيح سبب الوفاة، بعد أن ترددت أنباء بسقوطه في المنزل.

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وكتبت "سارة "عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، علي ابن أوس أوس ورويدا الصغير (عمره ٣ شهور)، توفاه الله وفاة طبيعية... ربنا يصبر قلبكم علي مصابكم.. مفيش كلام ممكن يخفف الألم".

وأضافت: "دعايا ربنا يرزقكم صبر مالوش آخر يا رب، ويا رب يكون سبب رحمة ومغفرة ليكم وينزل سكينته على نفوسكم ويربط علي قلبكم".

ولد "علي" في فبراير الماضي، وهو الطفل الثاني لأوس أوس.