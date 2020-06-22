"حزن ما بعده حزن وربنا يصبرك يا رويدا".. كيف نعى نجوم الفن ابن أوس أوس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

نعى عدد من النجوم، "علي"، الابن الرضيع للفنان محمد أسامة أوس أوس، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

و"علي"، هو الطفل الثاني لأوس أوس وولد في نهاية فبراير الماضي.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز النجوم الذين حرصوا على نعي ابن أوس أوس:

كريم عفيفي

نعى الفنان كريم عفيفي، نجل "أوس أوس"، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمه ويصبر أهله علي محمد أسامة (ابن اوس اوس ) في زمة الله اللهم اجعلة شفيعا لاهلة يوم القيامة يارب العالمين".

حمدي الميرغني

الفنان حمدي الميرغني، حرص على نعي نجل صديقه، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "رحم الله طفلكم وجعله من طيور جناته لأمه وأبيه وربط الله على قلبهما وعظم أجرهما وأر أسرتيهما، في جنة الخُلد إن شاء الله علي محمد أسامة، ربنا يصبرك ياخويا أنت ورويدا".

ويزو

وحرصت "ويزو"، على نعي الطفل أيضًا، وكتبت: "بكامل الحزن الآسى أتقدم بخالص العزاء لصديقي وأخي محمد أسامة لوفاة نجله الصغير علي وأدعو الله أن يلهمه هو وزوجته الصبر والسلوان وأن يكون شفيعهما ي الجنة إن شاء الله".

Advertisements

محمد إمام

وعبر حسابه بـ"تويتر"، نعى الفنان محمد إمام، نجل أوس أوس، قائلًا: "قلبي معاك يا حبيبي، حزن مابعده حزن، ربنا يصبرك انت و مراتك، البقاء لله، علي محمد أسامة".

ساندي

المطربة ساندي، حرصت على نعي ابن "أوس أوس"، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وقالت: "لا حول ولا قوة الا بالله

البقاء لله يا ربنا يصبرك".

شيماء سيف

كما نعت الفنانة شيماء سيف، الطفل أيضًا، عبر حسابها بإنستجرام: "البقاء لله فى وفاة الطفل علي محمد أسامة عمره ٣ شهور، ربنا يرحمه ويصبر قلب أهله ويجعله شفيع ليكم يارب دعواتكم ليهم ربنا يصبر قلبهم".

اَيتن عامر

ونعت الفنانة أيتن عامر، الطفل رضيع عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "من فضلكوا إدعوا ربنا يصبر قلب أوس أوس ورويدا على فراق ابنهم الصغير (علي محمد اسامة) و يعوضهم خير، ربنا يصبركوا و يربط على قلوبكم و يجعله شفيع ليكم يوم القيامة".

ندى محمود

نعت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع، الطفل، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "علي محمد أسامة اللهم أجعله ذخرًا لوالديه وفرطًا وشفيعًا مجابًا، اللهم أعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، وأجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم، ربنا يصبر قلبك يا رويدا حبيبتى انتى و أوس أوس يارب".