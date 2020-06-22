اَخر تعاون لـ"العجمي" وأشرف سالم.. الرباعي "حميد وإيهاب وقمر وهشام" يستعدون لطرح "زحمة الأيام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"في زحمة الأيام، تتفتفت الأحلام وارضى بقليل وبعيش، أنده بصوت مبحوح، على حلم كان مسموح، بيعدي مايشوفنيش" بتلك الكلمات يستعد الرباعي حميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس، لتقديم أغنية"زحمة الأيام"، اَخر ما كتب الشاعر الراحل سامح العجمي، وأيضا اللحن الأخير للملحن الراحل أشرف سالم.

الموزع الموسيقي أحمد الموجي، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،: "الأغنية دخلت الاَن أخر مراحل إعدادها، إذ تم السبت الماضي الانتهاء من تسجيل الوتريات، التي كان من حظي أن أقوم بتأليفها، بالتعاون مع موزع الأغنية الموزع الموسيقي نديم الشاعري".

وأضاف: " تأليف الوتريات تم تقريبا في أسبوع ، والعمل يعتبر أقل تقدير يمكن أن نقدمه للراحلين الشاعر سامح العجمي، والملحن أشرف سالم".

حميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس، قدموا في رمضان الماضي أغنية بعنوان "قادرين"، من كلمات أحمد حسن راؤول ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.