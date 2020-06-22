بعد تغيير توزيعها.. "بنت الجيران" على طريقة ابنة إبراهيم يسري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
أعادت هنا يسري، ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، طرح أغنية "بنت الجيران"، للثنائي حسن شاكوش وعمر كمال.
وعبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي نشرت "هنا"، فيديو الأغنية بعدما غيرت توزيعها، ومزجت بين الأغنية المصرية الشهيرة والأغنية الغربية Dance Monkey".
وتفاعل عدد كبير من متابعي "هنا"، مع الأغنية، وجاءت التعليقات كالتالي: "صوتك روعة"، "ما أجملك وما أجمل صوتك"، "ما شاء الله، أخدتي الأغنية في حتة تانية بصوتك".
وكانت هنا يسري طرحت في ذكرى وفاة والدها أغنية "منتاش بعيد"، وظهرت في الفيديو كليب الخاص بالأغنية وهي تشاهد صور والدها القديمة بصحبتها، والأغنية من تأليف وألحان وليد الليثي.
ورحل الفنان إبراهيم يسري في إبريل عام 2015، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 65 عامًا.
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