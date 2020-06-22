بالصور| علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
احتفل الفنان علي الحجار ،بعقد قرأن ابنته بثينة على هشام مارولد، مساء أمس، وأقيم الحفل بمنزل الحجار بالمقطم بحضور أسرة العروسين.
وقال "الحجار"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "تم بالأمس 21 يونيو 2020 عقد قران ابنتي بثينة علي هشام مارولد بحضور والدته السيدة نيفين وأخيه كريم في منزلي بالمقطم، بحضور أخواتها إبراهيم ونور ويوسف وجني وزوجتي هدي طلعت".
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