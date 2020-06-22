إنجي خطاب تعتزل الفن: "الوسط ده ماليش مكان فيه.. الاعتزال أكرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة إنجي خطاب، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، اعتزالها الفن بشكل نهائي.

وكتبت: "بعد تفكير طويل أوي قررت اعتزل مهنة التمثيل، قالوا عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي، مع إني ضاع عمري فيه سنين، دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج، وبعدها دبلومة في الإخراج، وكارنيه النقابة".

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وتابعت: "ده غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطة وظلم، وماخدتش حقي اللي استحقه للأسف، الوسط ده ماليش مكان فيه، الاعتزال أكرم".

إنجي خطاب فنانة شابة من مواليد 1984، شاركت في عدد من الأعمال من بينها "دكان شحاتة"، "سوق الخضار"، "أهل كايرو"، "ريكلام"، "عمارة رشدي"، "الحصان الأسود"، "نصيبي وقسمتك 3".

وكان آخر أعمالها المسلسل الإذاعي "كنز مأمون المأذون"، الذي أذيع في شهر رمضان المنصرم، بطولة النجم محمد هنيدي، محمد الصاوي، طارق عبدالعزيز، وهبة الأباصيري.