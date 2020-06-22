تراند اليوم : رجاء الجداوي تعيش أيامها الأخيرة وإصابة الأطباء باليأس

تسيطر حالة من الإحباط واليأس على الأطباء المعالجين للفنانة رجاء الجداوي، بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة بعد حصولها على جرعتين من بلازما الدم، والتي أثبتت استمرار الفيروس وتمكنه من جسدها.
وأدى ذلك إلى تراجع الحالة النفسية للفنانة رجاء الجداوي الأمر الذي جعلها تدخل في غيبوبة بعد انخفاض مستوى الأكسجين في الدم ووضعها على أنبوبة حنجرية بعد فقدانها الوعي.
من جانبها خرجت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عن صمتها، بعد إعلان فقدان والدتها الوعي أثناء فترة تواجدها بمستشفى الإسماعيلية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ونشرت أميرة دعاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا”.