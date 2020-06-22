تراند اليوم : بعد تعافيها.. فيديو| إعلامية مصرية تكشف عن تجربتها مع "كورونا"



تحدثت الإعلامية المصرية ريهام السهلي عن تجربتها مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووصفت في تصريحات إلى فضائية "إكسترا نيوز"، تجربة الإصابة بفيروس كورونا بأنها كانت صعبة، لكنها استطاعت تخطيها بقوة.

ودعت إلى اللجوء لطبيب متخصص فورًا حال الشعور بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، متابعة: "ممكن الاختلاف البسيط في حالتك الصحية يكون كورونا، ودة اللي حصل معايا".

واعتبرت أن الاكتشاف المبكر للإصابة بكورونا يساهم في سرعة وسهولة التعافي، لافتة إلى أن الأعراض تختلف من شخص لآخر.

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وأعلن في الأول من يونيو المقبل عن إصابة ريهام السهلى، مقدمة برنامج المواجهة بقناة إكسترا نيوز بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب العديد من اللاعبين والفنانين المصريين بفيروس كورونا، وأبرزهم الفنانة رجاء الجداوي التي تخضع للعلاج في مستشفى العزل بالإسماعيلية منذ شهر دون أن يطرأ تحسن على حالتها.





