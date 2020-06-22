تراند اليوم : عائلة المغني الأمريكي "توم بيتي" تطلب من ترامب عدم استخدام أغانيه في حملته



رفضت عائلة نجم الروك الراحل توم بيتي، استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أغنيته الشهيرة (آي وونت باك داون) "لن أتراجع" خلال مؤتمر انتخابي حضره عدد قليل من المؤيدين في تولسا بولاية أوكلاهوما.

وطلبت عائلة توم بيتي من حملة ترامب التوقف عن استخدام الأغنية. وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "لا يحق لترامب بأي حال استخدام هذه الأغنية لدعم حملة تهمل الكثير من الأمريكيين والمنطق السليم".

وأضافت التغريدة الموقعة من دانا أرملة بيتي وزوجته السابقة جين وابنتيه أدريا وأناكيم: طلم يكن توم بيتي ليقبل أبدا أن تستخدم إحدى أغنياته في حملة كراهية... الراحل توم بيتي وأعضاء أسرته يقفون بحزم ضد العنصرية والتمييز من أي نوع".

وقالت وكالة "رويترز" إن حملة ترامب لم ترد حتى الآن على طلب للتعليق.



واستخدمت الحملة أغنية بيتي في مؤتمر انتخابي يوم السبت جذب عددا قليلا من الحضور بمركز (بي.أو.كيه) الذي يسع 19 ألف شخص.

