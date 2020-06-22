تراند اليوم : فنانة شهيرة تفجر مفاجأة عن سبب وفاة نجل " أوس أوس"



كشفت الفنانة المصرية الشهيرة، سارة درزاوى نجمة " مسرح مصر"، سبب وفاة نجل الفنان أوس أوس"، اليوم والذي فجع الوسط الفني.

وقدمت سارة التعازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، "انستجرام" وعلقت على آية قرآنية نشرتها بالقول: "انا لله وانا اليه راجعون.. على ابن اوس اوس ورويدا الصغير عمره 3 شهور توفاه الله وفاة طبيعية.. ربنا يصبر قلبكم على مصابكم، مفيش كلام ممكن يخفف الألم.. بس دعايا ربنا يرزقكم صبر مالوش أخر".

وتابعت سارة، "يارب يكون سبب رحمة ومغفرة ليكم وينزل سكينته علي نفوسكم ويربط علي قلبكم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يشار إلى أن الطفل الرضيع علي، نجل الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" رحل عن عمر يناهز الثلاثة أشهر، وتم دفن جثمان الطفل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.

وكان أوس أوس احتقل بعيد ميلاد نجله الأكبر، موجها له رسالة فى هذه المناسبة عبر حسابيه على "فيس بوك" و"إنستجرام" قائلا: ابنى وصاحبى و حبيبى كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك عَلى أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى".