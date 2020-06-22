تراند اليوم : رسالة مؤثرة من ممثلة شهيرة عن والدها المتوفى في حادث مروع



وجهت الممثلة اللبنانية جيسي عبده، رسالة مؤثرة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأب، تذكرت فيها والدها الراحل الذي توفي قبل أكثر من شهر في حريق شب في منزله بمنطقة زوق مكايل، بجبل لبنان.

وكتبت عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام": "هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك. أكتر شي بخوفني بحياتي صار هو إنك تتركني وتروح".

وأضافت: "قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك وما بعرف كيف بدي كملها لهالحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك وتدقلّي عتلفوني 40 مرّة بالنهار؟ يا أبو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبداً. اشتقتلك كتير يا بيي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي هلق".

وتفاعل العديد من الفنانين اللبنايين مع تعليق جيسي، مبدين تعاطفهم معها، ومنهم قصي خولي ومكسيم خليل وماغي بوغصن.

وتوفي والد جيسي في 17 مايو الماضي، إثر حريق هائل في منزله بمنطقة زوق مكايل، بجبل لبنان.

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واشتعل الحريق في المنزل بسبب انفجار أنبوبة غاز في المنزل.

وظهرت جيسي للمرة الأولى بعد وفاة والدها في صورة مع صديقتها ماغي بو غصن وبدت فيها وعلامات الحزن ظاهرة على وجهها.