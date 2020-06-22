تراند اليوم : رسالة مؤثرة من ممثلة شهيرة عن والدها المتوفى في حادث مروع

وجهت الممثلة اللبنانية جيسي عبده، رسالة مؤثرة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأب، تذكرت فيها والدها الراحل الذي توفي قبل أكثر من شهر في حريق شب في منزله بمنطقة زوق مكايل، بجبل لبنان.
وكتبت عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام": "هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك. أكتر شي بخوفني بحياتي صار هو إنك تتركني وتروح".
وأضافت: "قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك وما بعرف كيف بدي كملها لهالحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك وتدقلّي عتلفوني 40 مرّة بالنهار؟ يا أبو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبداً. اشتقتلك كتير يا بيي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي هلق".
وتفاعل العديد من الفنانين اللبنايين مع تعليق جيسي، مبدين تعاطفهم معها، ومنهم قصي خولي ومكسيم خليل وماغي بوغصن.
وتوفي والد جيسي في 17 مايو الماضي، إثر حريق هائل في منزله بمنطقة زوق مكايل، بجبل لبنان.
واشتعل الحريق في المنزل بسبب انفجار أنبوبة غاز في المنزل.
وظهرت جيسي للمرة الأولى بعد وفاة والدها في صورة مع صديقتها ماغي بو غصن وبدت فيها وعلامات الحزن ظاهرة على وجهها.
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هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك .. أكتر شي بخوفني بحياتي صار هو انك تتركني وتروح ، قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك وما بعرف كيف بدي كملها لهالحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك وتدقلّي عتلفوني ٤٠ مرّة بالنهار !!! يا ابو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبداً !!!! شتقتلك كتير يا بيي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة وميسوطة مطرح ما هيي هلق ♥️♥️A post shared by JESSY ABDO (@jessy_abdo) on Jun 20, 2020 at 10:09am PDT