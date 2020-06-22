شاهد.. كريم العمري يستمتع بالأجواء الصيفية

نشر الفنان كريم العمري صورة جديدة له أثناء استمتاعه بالأجواء الصيفية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". ظهر "العمري" خلال الصورة في البحر مرتديًا نضارة شمسية، وعلق عليها قائلًا: "صباحكم بيضحك"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنين له قضاء وقت ممتع وسعيد. شمسية، وعلق عليها قائلًا: "صباحكم بيضحك"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنين له قضاء وقت ممتع وسعيد. يذكر ان آخر أعمال الفنان كريم العمري مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وتدور أحداثه حول حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

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