دعت اميرة مختار، نجلة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بالشفاء لوالدتها من فيروس كورونا المستجد بعد تدهور حالتها الصحية، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتبت أميرة عبر صفحتها قائلة: "لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين.. يا خالق يا محيي يا مميت، اكتب لأمي الحياه يا قادر يامجيب يا شافي اكتب لها الشفاء ومُنّ عليها بالشفاء".
وتابعت: "يارب أنت القائل وقولك الحق اذكروني أذكركم وأنا أذكرك دائمًا من قلبي ومن عقلي ومن يقيني بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك، القادر الوهاب اللطيف الشافي المحيي المميت الخالق القوي المتين
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أضافت: "وأنت أيضا القائل ادعوني استجب لكم.. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابه يا مجيب يا شافي اشفي أمي انت الذي تحيي العظام وهي رميم، أحيي أمي بقدرتك يا قادر يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا شافي يا مجيببببببببب يارب.. ولا حول ولا قوة لي ولكل البشر والكائنات إلا بك أنت الله العلي العظيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام، سبحانك".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تدهور حالتها الصحية.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لوالدتها بالشفاء العاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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