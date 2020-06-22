يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية ضمن مبادرة "الثقافة بين ايديك" مساء الثلاثاء من كل أسبوع الأفلام الفائزة بمنحة انتاج فيلم رسوم، والتي اطلقها قطاع الصندوق منذ ثلاث اعوام ضمن فعاليات ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، للشباب بمبلغ ٥٠ ألف جنيه . القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، للشباب بمبلغ ٥٠ ألف جنيه . تبدأ أولى العروض بفيلم "طريق طويل" إخراج عادل البدراوى في السادسة مساء الثلاثاء ٢٣ يونيو على قناه الصندوق من خلال الرابط التالي: يونيو على قناه الصندوق من خلال الرابط التالي: Advertisements فاز الفيلم يالمنحه فى الدورة التاسعة من الملتقي، و شارك في العديد من المهرجانات القومية والدولية وفاز بالجائزة الأولي في المهرجان القومي للسينما المصرية عام 2017 ، ومهرجان الاسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء.. افلام منحة الشباب على قناة التنمية الثقافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.