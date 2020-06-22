ينطلق العرض المسرحي "مشهور مش مشهور" مساء يوم الخميس المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتورة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك " في مبادرة "اضحك_فكر _اعرف" عبر موقع وزارة الثقافة على يوتيوب. ايديك " في مبادرة "اضحك_فكر _اعرف" عبر موقع وزارة الثقافة على يوتيوب. وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا عن مسرح المواجهة والذى يديره الفنان ‏سامح بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى. مسرح المواجهة والذى يديره الفنان ‏سامح بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى. Advertisements ويذكر ان مسرحية "مشهور مش مشهور" عن قصة كلخاس للكاتب الكبير انطون تشيخوف، إخراج الفنان مازن الغرباوي، كما يوجد لقاء مع المخرج الكبير د. سناء شافع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. عرض مشهور مش مشهور على موقع وزارة الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.