بالفيديو – نادر الأتات في أول حفلة بعد تخفيف قيود “كورونا”: “نسيت كيف بحمل الميكرو”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في السياق، بدأ اللبنانيون بالعودة إلى حياتهم الطبيعية بعدما خففت السلطات قواعد التباعد الاجتماعي مع استمرار تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما تزايدت بشائر التحسن في لبنان مع اتجاه الدولة إلى تخفيف الإغلاق.

ولكن أمس تم تسجيل عدد إصابات مرتفعة نسبياً بفيروس كورونا ما يستدعي قلق اللبنانيين.

ودفعت مؤشرات التحسن إلى بدء تخفيف الإجراءات، في مسعى للعودة إلى الحياة الطبيعة بطريقة حذرة؛ وفي الساعات الماضية كان النجم اللبناني نادر الأتات أوّل فنان لبناني يعود للغناء على المسرح بحضور جمهور، فأحيا حفل زفاف ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت.

Advertisements

ونشر نادر الأتات فيديو طريف من حفل الزفاف عبر صفحته الرسمية عبر موقع “إنستغرام” وكتب معلّقًا، “نسيت كيف بحمل الميكرو”.

وحصد الفيديو آلاف الإعجابات والتعليقات من المتابعين الذين بدورهم تمنوا أن تنتهي هذه الجائحة سريعًا وأن تعود الأمور كما كانت قبل كورونا في لبنان ومختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر، أن نادر الأتات يواصل حصد نجاح أغنيته الجديدة “يا تارك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

يذكر أغنية “يا تارك” تنتمي إلى النمط الإيقاعي العاطفي، وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ.