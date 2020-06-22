والدة حلا الترك عن إطلالتها الجريئة: عادة برتدي أقصر من هيك حتى قبل شهرة حلا

بعد تعرض منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك لهجوم عنيف بسبب الصور التي وصفوها بالجريئة التي انتشرت لها على السوشال ميديا خلال الفترة الماضية بفستان قصير، أكدت منى خلال فيديو لها عبر "سناب شات" أن إطلالتها جاءت طبيعية خاصة وأنها ترتدي ما هو أجرأ من ذلك في حياتها اليومية.

وقالت منى السابر في فيديو عبر سناب شات:"هاي أول شيء حابة أتكلم عن الصور اللي انتشرت على السوشال ميديا.. أولا أنتم أول مرة تشوفوني بلبس هاد الشيء.. بس أنا في حياتي واللي يعرفوني منيح يعرفون أن هذا طريقتي ولبسي مو جديد عليا هاذا الشيء بس كانت حصلتلي شوية ظروف كانت لغبطت حياتي شوية وبعدتني عن عاداتي وحياتي".

وأضافت: "بس أنا بلبس هيك وأقصر من هيك حتى قبل ما حلا تشتهر، كانت هادي طريقتي واللي يقولوا أني كنت محجبة هاد ما كان حجاب أنا بس حبيت أختفي شوية عشان كنت بمر بظروف صعبة كثير، لكن أحب أقول إني الملابس اللي كنت لابساها طبيعية ومو جديدة عليا وهاد طريقتي في كل ملابسي".

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وكان متابعو منى وصفوا اطلالتها بالفستان الأزرق بآخر جلسة تصوير بالجريئة، وهناك وضعيات مثيرة لا تليق بعمرها.

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