نجمات تركيا بالمايوه على البحر

تشعل نجمات تركيا مواقع التواصل الإجتماعي بجرأتهن على البحر، حيث يستعرضن قوامهن الرشيق وجمال أجسادهن من خلال ظهورهن بالمايوه. وهنا بعض صور النجمات التركيات بالمايوه على البحر: النجمة فهرية أفجان بدت بالمايوه على البحر بكامل جمالها، حيث نشرت صورة عبر انستقرام وهي بمكياج عصري وتسريحة الكعكة على البحر وبإطلالة المايوه. النجمة جانسو ديري استعرضت قوامها وجسدها الرشيق بمايوه باللونين الأزرق والأبيض خلال تواجدها على البحر. Advertisements أما النجمة سيريناي ساريكايا فظهرت بالمايوه الأسود على البحر وبدت بكامل جمالها وهي تشرب العصير. النجمة بيرين سات شاركت جمهورها بعض الصور مع رفيقاتها على البحر، حيث ظهرت بالمايوه وبدون مكياج أو تصفيفة شعر وبدت جميلة كالعادة. تابعوا المزيد: ملامح النجمات على البحر بدون مكياج تثير الجدل ستايل النجمات العرب على البحر لقطات عفوية للنجمات العرب على البحر

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