بالصورة- روان بن حسين تغازل زوجها وتضع حدًا للإشاعات

نشرت المدونة الكويتية روان بن حسين صورتها برفقة زوجها بمناسبة عيد الأب، كاشفة من خلال التعليق على الصورة ان اغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا منعهما من اللقاء منذ أشهر، معبرة في الوقت نفسه عن حبها الكبير له في تأكيد جديد منها على عدم انفصالهما كما تردد مؤخراً.

وقالت روان في تعليقها: “عيد أب سعيد لحبيب قلبي، أبو ابنتي وحب عمري الى الحين لم استوعب اننا أصبحنا عائلة مؤلفة من ثلاث اشخاص.. لونا وأنا محظوظين فيك، نحبّك جداً ولا استطيع ان اصبر لحين تفتح الحدود ونرجع لبيتنا وبنتنا.. الله يخلّيك تاج على راسنا ولا يحرمنا منك يا أغلى أبو لونا في الدنيا”.

وكانت روان بن حسين قد أثارت الجدل مؤخراً حول انفصالها عن زوجها الليبي يوسف المقريف وذلك في معرض ردّها على متابعة إتهمت عائلة زوجها بسرقة أموال الشعب الليبي، لترد قائلة: “ارتاحي ما يصرف علي ولا على بنته”.

وظهرت روان بفيديو وأكدت ان زوجها عالق خارج الامارات بسبب اغلاق الحدود وقالت: “يا رب يرجع سالم الى عائلته والله يبعد عنا المشاكل والفتن والحقد والحسد والله يعزه مثل ما عزني وعز ابنتي”.