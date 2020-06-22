بالصور- ميريام فارس تحتفل مع زوجها وابنها في عيد الأب

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Jun 22, 2020
تشاركت الفنانة ميريام فارس مع المتابعين ببعض الصور التي جمعتها مع ابنها جايدن وزوجها داني متري وذلك بمناسبة عيد الأب.
ومن وحي المناسبة، احتفلت ميريام وابنها جايدن بعيد داني الذي ظهر بصورتين ولكن دون الكشف عن وجهه كالعادة.
وعلقت ميريام على الصور قائلة: “كان يوم ولا أروع الله يحفظ كل الاباء ويعطيهم الصحة #happyfathersday”.
وكانت “فارس” قد اطلت مؤخراً بفيديو حول مواظبتها على التمارين الرياضية التي تساهم في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، إنما أيضاً تساهم في الحفاظ على الصحة العقلية في الأوقات العصيبة التي نعيشها في أيامنا هذه وذلك في ظل التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي بسبب فيروس كورونا،
وطالبت ميريام الجمهور المواظبة على التمارين الرياضية على قدر المستطاع كي يحافظوا على التوازن في حياتهم.
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