شمس الكويتية تؤكد أن فشل زيجاتها السابقة هو السبب في نجاحها فنيًا

أكدت الفنانة الكويتية شمس أن فشل تجاربها الزوجية السابقة هو السبب في نجاحها فنياً ودراسياً، مؤكدة أنها لو كانت نجحت في زواجها لكانت تعمل "طقاقة" بالأعراس ولما استطاعت التغلب على ظروف الحياة على حد قولها، قائلة في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام "أنا هالمرحلة صرت أحب نفسي بشكل صح.. وسبب فشلي في علاقتي الأخيرة لأن دي الوحيدة اللي أقدر أقول إنها فشلت.. قبل كدة مو كانت علاقات كانت دروس".

وأضافت "بشكرهم كلهم.. فشل العلاقات هو اللي قواني ولولا كده كان زماني طقاقة في الأفراح.. وإلا كان زماني متجوزة واحد يصرف عليا كثير ملايينه ولا كنت درست ولا كنت اتعلمت.. هما كانوا جايين رسل يعلموني في كل دمعة في كل قهرة كانت درس"ـ قائلة: "لكن علاقتي الأخيرة كانت المفروض تنجح لأني المفروض إني فاهمة ولكن فجأة صحيت الصبح لقيت باي باي ما ننفع لبعض بقول تألمت ساعات وبكيت ساعات لكن فهمت الرسالة.. أنا حبيت نفسي الكبرى ولم أحب نفسي الصغرى حبيت السيارات والفن والفلوس وما اهتميت بشمس ذاتها".

وكانت الفنانة شمس الكويتية راهنت على نجاح ألبومها الجديد "شيزوفرينيا" والذي سيطرح خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها ستترك الفن وتعمل "حفافة" إذا لم ينجح وتغير المعنى الأدبي للأغنية في الوطن العربي على حد قولها، وقالت في بث مباشر عبر "إنستغرام": "أنا ما راح أكون متواضعة هذا المرة في الحديث عن ألبوم شيزوفرينا.. لا من ناحية الكلمات ولا من ناحية التصوير.. هذا الألبوم سيكون نقلة للأغنية العربية ويؤكد المعنى الأدبي للأغنية".

وأضافت شمس: "أنا أراهن إذا ما نجح ألبوم شيزوفرينا وخاصة الأغنية راح اشتغل حفافة شنو بقول أنا شمس الكويتية بقول إذا ماحقق شيزوفرينيا نجاح كبير مثل ما أنا بريد راح أشتغل حفافة"، كما سبق و هاجمت الفنانة الكويتية الرجل المتزوج الذي يحب أخرى واصفة إياه بالكذاب، قائلة: "أنت راجل كذاب اللي يحب على زوجته ويدعي أنها مفروضة عليه لأنها بنت عمه رغم أنه مخلف منها 12 قردًا هذا راجل كذاب ومنافق إشلون ما تحبها وآخر الليل تنام معها".

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