شكرا لقرائتكم خبر عن سارة درزاوى: وفاة ابن أوس أوس طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت الفنانة سارة درزاوى حقيقة سبب وفاة نجل أوس أوس "على"، الرضيع 3 شهور، وقدمت التعازى عبر صفحتها على "انستجرام" بآية قرأنية وعلقت عليها قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون.. على ابن اوس اوس ورويدا الصغير عمره 3 شهور توفاه الله وفاة طبيعية.. ربنا يصبر قلبكم على مصابكم، مفيش كلام ممكن يخفف الألم.. بس دعايا ربنا يرزقكم صبر مالوش أخر".

وتابعت سارة، "يارب يكون سبب رحمة ومغفرة ليكم وينزل سكينته علي نفوسكم ويربط علي قلبكم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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يشار إلى أن الطفل الرضيع علي، نجل الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" رحل عن عمر يناهز الثلاثة أشهر، وتم دفن جثمان الطفل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.

وكان أوس أوس احتقل بعيد ميلاد نجله الأكبر، موجها له رسالة فى هذه المناسبة عبر حسابيه على "فيس بوك" و"إنستجرام" قائلا: ابنى وصاحبى و حبيبى كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك عَلى أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى".

يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .