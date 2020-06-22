شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة ابنه الرضيع.. رسائل محمد إمام وشيماء سيف وسوسن بدر لدعم أوس أوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد إمام على دعم الفنان اوس اوس عقب وفاة ابنه الرضيع مؤخراً، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، حيث نشر تغريدة مصحوبة بصورة تجمع إمام واوس اوس من مسلسل "هوجان" وعلق عليها بكتابة رسالة إلي الأخير قال فيها :" قلبي معاك يا حبيبي .. حزن مابعده حزن .. ربنا يصبرك انت و مراتك .. البقاء لله علي_محمد_اسامة، "فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ".



امام واوس اوس

في حين حرصت الفنانة شيماء سيف هي الأخرى على نعي طفل أوس أوس من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام عبر رسالة قالت فيها : "البقاء لله فى وفاة الطفل على محمد اسامة عمره ٣ شهور ربنا يرحمه ويصبر قلب اهله ويجعله شفيع ليكم، ياررررب دعواتكم ليهم ربنا يصبر قلبهم".

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كما حرصت الفنانة سوسن بدر على دعم اوس اوس من خلال رسالة وجهتها في تعليق علي بوست شيماء سيف قالت فيه : "الله يرحمه ويصبر اهله ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم".

أيضاً حرصت الفنانة ساندي على مؤازرة اوس اوس من خلال رسالة عبر انستجرام قالت فيها : "ربنا يصبرك يا اوس اوس".