شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تنشر دعاء مؤثرا: يا من تحيى العظام وهى رميم أحيى أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، دعاء مؤثرا لها، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عقب تدهور حالة والدتها الصحية واحتياجها إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى.

وقالت ابنة رجاء الجداوى "لا الله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا خالق يا محيى يا مميت أكتب لأمى الحياة يا قادر يا مجيب يا شافى أكتب لها الشفاء ومن عليها بالشفاء، يارب أنت القائل وقولك الحق اذكرونى أذكركم وأنا أذكرك دائمًا من قلبى ومن عقلى ومن يقينى بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك، القادر الوهاب اللطيف الشافى المحيى المميت الخالق القوى المتين المجيب الحى القيوم، وأنت أيضًا القائل ادعونى استجب لكم، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا مجيب يا شافى اشفى أمى أنت الذى تحيى العظام وهى رميم أحيى أمى بقدرتك يا قادر يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا شافى يا مجيب يارب، ولا حول ولا قوة لى ولكل البشر والكائنات إلا بك أنت الله العلى العظيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك".

وكان مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية قد أكد إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تدهورت، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.

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وأضاف المصدر الطبى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من "جهاز CPAP"، إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى بعد تدهور حالتها الصحية، وووصول نسبة الأكسجين فى الدم لديها من غير التنفس الصناعى 55%.

وأكد المصدر الطبى أن الفنانة رجاء الجداوى أجرت منذ دخولها المستشفى ثلاثة تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة مؤخرًا، وظهرت نتيجته إيجابية.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.