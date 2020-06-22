شكرا لقرائتكم خبر عن فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان علي الحجار عقد قران أبنته بثينه أمس الأحد بمنزله فى المقطم، ونشر عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مجموعة صور من الحفل، معلقا عليه:"تم بالأمس 21 يونيو 2020 عقد قران إبنتي بثينة علي هشام مارولد بحضور والدته السيدة نيفين وأخيه كريم في منزلي بالمقطم بحضور أخواتها إبراهيم ونور ويوسف وجني وزوجتي هدي طلعت ".



علي الحجار

وكان استضاف النجم على الحجار الفنان حسن فؤاد فى الاستوديو الخاص به، وعبر فؤاد عن احترامه وحبه لموهبة على الحجار، وأنه تعلم الغناء والدراما منه واصفا الحجار بالعبقرى وأنه هرم من أهرامات مصر.

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وكان أحيي علي الحجار حفلين "أون لاين" بسبب الأحداث التى تشهدها مصروالعالم مؤخرا وانتشار فيروس كورونا فى مختلف دول العالم، مما أدى إلى منع التجمعات للوقاية منه، يحيى أيضا حفل غنائى يوم الجمعة المقبلة ويقدم من خلاله عدد المفاجآت لجمهوره .

وكان آخر ألبومات على الحجار "ماتخدى بالك"، الذى طرحه فى 2019، وضم 12 أغنية هى: "يا لدانة"، و"مين فينا مش محتاج"، و"ما تاخدى بالك"، و"هو انتى معايا على الدنيا"، و"دارى جمالك"، و"مش هاخش النار عشانك"، و"عيشة الحنية"، و"ما ليش فى العند"، و"جايلك"، و"جبلى"، و"لسه الشتا"، و"جوه حضنى".

من ناحيه أخرى تسلم على الحجار، فى العام الماضى، جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بدورتها الثامنة، والمهداة من مركز السلطان قابوس الثقافى، فى سلطنة عُمان، وسلمه الجائزة الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصى رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون.