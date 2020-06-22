شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون : المخرجون كانوا بيرفضوني وأنا صغيره عشان صوتي " تخين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجوم هوليوود لديهم المزيد من الأسرار عن البدايات، حيث كشفت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون أن تم رفضها في العديد من الأدوار بسبب صوتها، حيث كان المخرجين يجدون أن صوتها "اجش"

وبدأت ممثلة هوليوود مسيرتها المهنية في سن التاسعة في فيلم North ، لكنها أرادت في الأصل العمل في المسرح الموسيقي حتى ظل المخرجون يرفضونها بسبب صوتها .

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أخبرت سكارليت مجلة Candis عن بداياتها قائلة:" عندما كنت طفلة صغيرة ، تدربت كمغنية لأنني أردت حقًا أن اعمل بالمسرح الموسيقي ، لكن صوتي كان اجش "تخين" جدًا لدرجة أنه كان من المستحيل بالنسبة لي ان اقدم المسرح الغنائي..لذلك ذهبت إلى طريق اخر وهو التمثيل بدلاً من احتراف المسرح الموسيقي".

وسكارليت التي لم تظهر خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير حيث التزمت البقاء في منزلها وفقاً لتقرير موقع الديلي ميل مع خطيبها كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، ظهرت مؤخراً في "هامبتون" حيث التقطتها عدسات المصورين أثناء سيرها بالكمامة وإمساكها بالمكنسة الكهربائية بغرض تنظيف سيارتها.

ورغم ارتداء الكمامة وتنظيف السيارة إلا أنها ظهرت بكامل أناقتها المعتادة بفستان أزرق قصير، خطفت به الأضواء كعادتها أينما ظهرت النجمة الشهيرة.