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شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تبدأ يومها بصورة جديدة على شاطئ البحر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة نيللي كريم تحاول الاستمتاع بوقتها حالياً بعدما نجحت بشكل كبير خلال موسم دراما رمضان الماضى عبر بطولته لمسلسل بـ 100 وش الذى حقق نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلي إعلانها عن الارتباط فور انتهاء مارثون دراما رمضان، .. نيللي كريم تفاعلت مع متابعيها عبر موقع تويتر مؤخراً بصورة جديدة نشرتها من على شاطئ البحر التي علقت عليها بكتابة : "صباح الخير".
نيللى كريم
وفي وقت سابق، كشفت الفنانة نيللي كريم عن دورها الجديد في عملها السينمائي المقبل، حيث نشرت في خاصة الاستوري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلة: "نيللي كريم تستعد للعب دور فتاتة ليل قريبا".
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان النجمة نيللى كريم عن عمل فنى جديد مع الكاتب أحمد مراد، حيث كشفت نيللى عبر صفحتها الشخصية علي إنستجرام، عن تعاون يجمعهما سوياً، قائلة: عمل جديد قريبآ"، لكنها لم تعلن المزيد من التفاصيل في ذلك الوقت، إلا أنها عادت مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية لتكشف عن الدور الذي تجسده وهو "فتاة ليل" وفقا لما نشرته عبر خاصية الاستوري على إنستجرام.
يشار إلى أن نيللى كريم، قدمت أخر أعمالها مسلسل" بـ 100وش"، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته آسر ياسين، شريف دسوقى،مصطفى درويش رشدى الشامى، إسلام إبراهيم، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.
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