شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الأب..دينا الشربيني لوالدها: منحتني أعظم هدية كنت تؤمن بي دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة دينا الشربيني رسالة لوالدها بمناسبة عيد الأب، مؤكدة أنه أكثر شخص كان يؤمن بموهبتها ويدعمها بشكل دائم، ونشرت صورة لوالدها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"عيد أب سعيد لكل شيء .. العمود الفقري .. حبي الأول .. أعز صديق لي".

وتابعت "شكرا لدعمك لي دائما ..لقد أعطيتني أعظم هدية يمكن لأي شخص أن يقدمها لشخص آخر ، كنت تؤمن بي! لا شيء يجعلني أشعر بأنني أقوى من معرفة أن لدي أبي دائما في ظهري .. أحبك يا أبي ".



دينا الشربيني

Advertisements

ومن ناحية أخرى تشارك النجمة دينا الشربيني مع النجم عمرو يوسف فيلمه الجديد "التهويدة" الذى يدور في إطار سينما الرعب .

وأكد مخرج العمل طارق العريان لـ"الخليج 365"، أن دينا الشربيني هى النجمة الأولى التي رشحت لتجسيد دور البطولة النسائية أمام عمرو يوسف، لافتاً إلى أنه مازال في مراحل ترشيحات باقى النجوم للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير في شهر سبتمبر المقبل.

وكان أخر تعاون لدينا الشربينى وعمرو يوسف في السينما، فيلم "كدبة كل يوم"، الذى عرض في السينما منذ 4 سنوات في 2016، وشارك في بطولته الفنان محمد ممدوح وشيرين رضا وبيومى فؤاد ودرة إخراج خالد الحلفاوى وتأليف هشام منصور وشريف الألفى.

وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، للنجم كريم عبد العزيز وإخراج وائل عبد الله ويشارك في بطولته كل من الفنان ماجد الكدوانى وأخرون من النجوم، كما تنتظر عرض فيلمها الرعب أيضا "يوم 13" الذى يشارك في بطولته الفنان أحمد داوود وشريف منير ومحمد ثروت والذى انتهت من تصويره للمخرج وائل عبد الله.