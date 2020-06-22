شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل.. وتؤكد: "ضاع عمرى فيه ومخدتش حقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة إنجي خطاب اعتزال التمثيل، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وكتبت :"بعد تفكير طويل أوي قررت اعتزال مهنة التمثيل قالو عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفى .. مع اني ضاع عمري فيه سنين دراسه بكالوريوس تمثيل وإخراج وبعدها دبلومه في الاخراج وكارنيه النقابه غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطه وظلم ومخدتش حقي اللي استحقه للاسف الوسط دا مليش مكان فيه .. الاعتزال اكرم".



اننجي خطاب

وعلقت إحدي متابعينها قائلة "اعتزال عادي ولا حجاب"، لترد انجي خطاب قائلة "علشان اعتزلت لازم اتحجب؟".

يذكر أن أخر أعمال إنجي كان مسلسل "كلبش 2"، من بطولة النجم أمير كرارة وروجينا، ومحمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، وعمر الشناوى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.

كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي، والتي كانت أعتبرته بمثابة شهادة ميلادها الفنية، حيث أوضحت أن رغم مشاركتها فى عدة أعمال درامية وسينمائية بأدوار ثانوية، إلا أن هذا المسلسل، أعاد اكتشافها وقدمها للمرة الأولى فى دور متشعب وذى مساحة مكنها من تقديم نفسها للجمهور بشكل جيد كمملثة تستطيع تقمص كل الأدوار.

Advertisements