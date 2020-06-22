شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي الميرغني وكريم عفيفي وويزو يدعمون "أوس أوس" بعد وفاة ابنه الرضيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي الفنان حمدي الميرغني، نجل صديقه الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، الذى رحل أمس بعد ثلاثة أشهر فقط من ميلاده، وكتب الميرغني عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"في جنة الخُلد إن شاءالله علي محمد أسامة .. ربنا يصبرك ياخويا أنت ورويدا".



حمدي الميرغني

كما حرصت الفنانة ويزو علي دعم أوس أوس، حيث كتبت :"بكامل الحزن والأسى أتقدم بخالص العزاء لصديقي وأخي محمد أسامة لوفاة نجلة الصغير علي وادعو الله أن يلهمه هو وزوجته الصبر والسلوان وان يكون شفيعهما في الجنة ان شاء الله".



ويزو

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أما كريم عفيفي فكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام":"‏لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمة ويصبر اهلو على محمد اسامة (ابن اوس اوس )فى ذمة الله اللهم اجعلة شفيعا لاهلة يوم القيامة يارب العالمين".



كريم عفيفي

وكان أوس أوس احتقل بعيد ميلاد نجله الأكبر، موجها له رسالة فى هذه المناسبة عبر حسابيه على "فيس بوك" و"إنستجرام" قائلا: ابنى وصاحبى و حبيبى كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك عَلى أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى".

يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .