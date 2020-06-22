شكرا لقرائتكم خبر عن مصير مجهول يواجه مسلسل "حتى لا يطير الدخان" وشكوك حول تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحوم الشكوك حول تنفيذ مسلسل "حتى لا يطير الدخان" الذى أعلنت شركة العدل جروب عن تقديمه فى شهر يناير الماضى وتم التعاقد مع النجم مصطفى شعبان على بطولته، وكان مقرر عرضه فى شهر رمضان الماضى ولكنه توقف قبل البدء فى تصويره، وخرج من العرض فى شهر رمضان.

مسلسله "حتى لا يطير الدخان" مأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، ووقع الاختيار على مدحت العدل لكتابة السيناريو والحوار وماندو العدل لاخراج العمل، وذلك بعدما سبق الزعيم عادل إمام وقدم هذه الرواية في فيلم سينمائي عام 1984، من سيناريو مصطفى محرم وإخراج أحمد يحيى وشاركت فى بطولته سهير رمزي.



مصطفى شعبان لحظة تعاقده على حتى لا يطير الدخان

المسلسل منذ توقفه وحتى الآن لم يعلن أى من صناعه عن موقفه وحتى عندما يتحدثون عنه يكون بأن موقفه غير واضح حتى الآن، إلا أن هناك عدد من الدلائل التى توضح خروج هذا العمل من الحسابات ولعل أبرزها هو أن النجم مصطفى شعبان تلقى أكثر من فكرة مسلسل جديد لتقديمها فى شهر رمضان المقبل ويعمل على المفاضلة بينهما.

أيضاً المخرج ماندو العدل تم ترشيحه للتعاون مع النجمة نيللى كريم فى شهر رمضان 2121 وذلك بعدما حقق نجاحاً معها فى 2018 بتقديمهما مسلسل "لأعلى سعر"، وبذلك يكون "حتى لا يطير الدخان" خارج حسابات صناعه خلال الفترة المقبل، مما يجعل فكرة تنفيذ العمل من عدمه مجهوله وغير مؤكدة.

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وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله فى شهر رمضان قبل الماضى الماضى، مسلسل "أبو جبل"، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وحسنى شتا وناهد رشدى وأحلام الجريتلى، وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد ومجدي البحيرى.