شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يشارك في فيلم "مش أنا" مع تامر حسنى واستئناف التصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان بيومى فؤاد لفريق عمل فيلم "مش أنا" للمشاركة كضيف شرف في أحداث العمل، الذى يقوم ببطولته النجم تامر حسنى، ويصور بيومى دوره خلال مطلع الشهر المقبل، حيث يشارك المشاهد مع تامر حسنى وسوسن بدر.

ويعود فريق العمل لاستئناف تصوير الفيلم خلال الأيام المقبلة، حسب تصريحات مخرجة الفيلم سارة وفيق، حيث تم تصوير ما يقرب من 40% من أحداثه ، الذى يعد مختلفاً عما قدمه تامر من قبل، خاصة أن تامر هو صاحب فكرة الفيلم والسيناريو والحوار.

ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

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وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

وكان آخر أعمال النجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.