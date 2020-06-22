وفاة نجل الفنان أوس أوس الرضيع بعد تعرضه لحادث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي منذ قليل نجل الفنان المصري محمد أسامة أوس أوس، الرضيع وذلك بعد تعرضه لحادث سقوط في منزله.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن علع عللمشاركة فى تشييع جثمان طفله الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، والذى توفى بعد سقوطه أرضا على وجهه فاقدا الوعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ومن النجوم الذين شاركوا في تشييع الجثمان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والفنانين أشرف عبدالباقى ومحمد عادل إمام وأحمد فهمي ونجوم مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر وحمدي الميرغنى ومحمد أنور وكريم عفيفي وسليمان عيد وعزوز عادل وعدد آخر من الفنانين.

كان أخر تواجد للفنان محمد أسامة “أوس أوس”، خلال موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “اتنين فة الصندوق”، حيث تقاسم بطولته مع حمدى الميرغنى ومحمد عبد الرحمن نجمى مسرح مصر بالإضافة إلى الفنان الكبير صلاح عبد الله والكوميديان بيومى فؤاد ، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى.