​ديميت أوزديمير​ تعترض على الابتذال​ والتحرر

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة التركية ​ديميت أوزديمير​ أنها ضد الابتذال​ بشكل كامل في صناعة الدراما، سواء في المسلسلات أو الأفلام التي تعرض عليها، قائلة “هذه قناعة لن أتخلّى عنها”.

وأشارت الى أن هناك حدوداً للفنانات يجب التوقف عندها وعدم تجاوزها، إضافة إلى وجود فرق كبير بين ما وصفته بالتحرر والانفلات، مؤكدة أنها متحررة، لكنها لا تصفق للانفلات.

وقالت أوزديمير: “يسألونني كيف أرفض تقديم الأدوار الجريئة رغم تحرري فأنا ملتزمة بسلسلة من العادات والتقاليد، ولا يمكنني تركها أو تجاهلها لكنني لا أحب التشدد أيضاً”.

وتعتبر ديميت من فنانات الصف الأول، وممن يتم طلبهن لتأدية الأدوار المتنوعة في السينما التركية، بفضل حسن وحرفية لعبها لأي شخصية تقدمها، مما وضعها بين نجمات النخبة.